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Частина втекла, решту - ліквідували. Піхотинці показали відео захоплення позицій окупантів

Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські піхотинці бригади імені гетьмана Івана Виговського змогли зайняти позиції росіян. Частина з окупантів тікала, решту довелось ліквідувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, українські військові під покровом ночі змогли захопити позиції росіян. На опублікованому відео можна побачити, як росіяни поспіхом залишають власні позиції. 

"Частина ворогів передбачливо накивала п’ятами, інші прийняли неправильне рішення та були ліквідовані виговцями", - сказано у повідомлені.

Сили оборони України знищують окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 23 жовтня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 294 700 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 22 ББМ та 25 артсистем.

Також військові Збройних сил України знищили російський танк Т-90 за допомогою ручного гранатомета.

Нещодавно українські військові знищили російську РЛС "Зоопарк". Вона коштує понад 10 млн доларів.

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