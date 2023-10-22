ua en ru
Нд, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Зоопарк" за понад 10 млн доларів. ЗСУ назвали втрати РФ на Таврійському напрямку

Україна, Неділя 22 жовтня 2023 13:37
UA EN RU
"Зоопарк" за понад 10 млн доларів. ЗСУ назвали втрати РФ на Таврійському напрямку Фото: РЛС "Зоопарк" (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили російський РЛС "Зоопарк". Він коштує понад 10 млн доларів.

Про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"З цінного знищено російський "Зоопарк", який коштує понад 10 млн доларів. Також за останні 3 доби понад 10 окупантів здалися в полон", - розповів він.

Крім того, за словами спікера, загальні втрати ворога за добу склали 615 осіб. Також знищено 34 одиниці військової техніки.

"Зокрема, 6 танків, 7 ББМ, 7 артсистем, 9 БПЛА, 5 одиниць автомобільної та спеціальної техніки", - додав він.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 22 жовтня, становили 980 окупантів, причому 615 з них - на Таврійському напрямку. При цьому загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 293 830 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 танків та 19 ББМ.

Додамо, що, наприклад, 20 жовтня ЗСУ вдалося знищити 1380 російських окупантів. Також бійці ЗСУ знищили додатково 55 танка та 120 ББМ противника. Причому лише на Авдіївському напрямку вдалося ліквідувати майже 900 росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Атаки на Авдіївку збільшили російські втрати на 90%, - британська розвідка
Атаки на Авдіївку збільшили російські втрати на 90%, - британська розвідка
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ