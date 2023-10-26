Часть сбежала, остальных - ликвидировали. Пехотинцы показали видео захвата позиций оккупантов

Как рассказали в ведомстве, украинские военные под сенью ночи смогли захватить позиции россиян. На опубликованном видео можно увидеть, как россияне спешно покидают свои позиции.

"Часть врагов предусмотрительно накинула пятками, другие приняли неправильное решение и были ликвидированы изгоевцами", - говорится в сообщении.

Силы обороны Украины уничтожают оккупантов

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 23 октября, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 294 700 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 22 ББМ и 25 артсистем.

Также военные Вооруженных сил Украины уничтожили российский танк Т-90 с помощью ручного гранатомета.

Недавно украинские военные уничтожили российскую РЛС "Зоопарк". Она стоит свыше 10 млн долларов.

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