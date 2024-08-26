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Частина Вінниці залишилася без води через проблеми з електроенергією

Фото: частина Вінниці залишилася без води через проблеми з електроенергією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Вінниці через аварійні відключення електроенергії внаслідок масованої ракетної атаки РФ зупинили водопровідні станції. Наразі у частини міста немає води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вінницяоблводоканал".

"Через зупинку головної водопровідної станції міста (до слова - станція заживлена через високовольтні лінії, і варіант генератора для переключення й спокійної подачі води у мережі міста тут не спрацює) ми вимушено зупинили менші станції на Вишеньці та Старому місті", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у "Вінницяоблводоканал", це необхідно для того, щоб зберегти воду в резервуарах чистої води. Якби цього не зробили, то відновлювати водопостачання по всій Вінниці довелося б багато годин поспіль

Наразі відсутність води може відчути в основному Старе місто та "верхня" частина Вишеньки - район Урожаю, вулиці Бурбело, Галицького, Хмельницьке шосе.

"Нам потрібно 2-3 години часу, щоб вийти на робочий тиск, стабілізуватися й повернути всім і воду, і тиск", - додали у "Вінницяоблводоканал".

Масована атака РФ та ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, російські терористи вранці 26 серпня влаштували наймасштабнішу комбіновану атаку на Україну за останні місяці. РФ випустила понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів-камікадзе "Шахед".

В результаті постраждали 15 областей, фіксуються проблеми з енерго- та водопостачанням.

Про те, що відомо про ситуацію у регіонах, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Вінниця