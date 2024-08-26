Часть Винницы осталась без воды из-за проблем с электроэнергией

"Из-за остановки главной водопроводной станции города (к слову - станция заживлена из-за высоковольтных линий, и вариант генератора для переключения и спокойной подачи воды в сети города здесь не сработает) мы вынужденно остановили меньшие станции на Вишенке и Старом городе", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Винницаоблводоканале", это необходимо для того, чтобы сохранить воду в резервуарах чистой воды. Если бы этого не сделали, то восстанавливать водоснабжение по всей Виннице пришлось бы много часов подряд.

Отсутствие воды может почувствовать в основном Старый город и "верхняя" часть Вишенки - район Урожая, улицы Бурбело, Галицкого, Хмельницкое шоссе.

"Нам нужно 2-3 часа времени, чтобы выйти на рабочее давление, стабилизироваться и вернуть всем и воду и давление", - добавили в "Винницаоблводоканал".