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Частина "вагнерівців" виїхала з Білорусі. "Гаюн" назвав можливу причину

Неділя 17 березня 2024 21:19
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Частина "вагнерівців" виїхала з Білорусі. "Гаюн" назвав можливу причину Фото: частина "вагнерівців" виїхала з Білорусі до Росії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Частина найманців ПВК "Вагнер" виїхала з Білорусі до Росії. Бойовики, вірогідно, могли відправитися для тренування формувань Росгвардії, аби підготовити для відправки в Україну для участі в бойових діях у складі окупаційного контингенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Разом з тим зазначається, що точна кількість найманців, які виїхали з Білорусі, нині невідома.

За даними моніторингової групи, поточну чисельність "вагнерівців" у Білорусі оцінюють у "кілька сотень" осіб.

Протягом місяця вони продовжували проводити навчання в Мінську та Барановичах.

У першому йдеться про навчальний центр "Воловщина", де під керівництвом "вагнерівців" завершився 6-й набір курсу підготовки військовослужбовців підрозділів спецпризначення Білорусі, йдеться у публікації.

"Всього з липня 2023 року по лютий 2024 року через навчання з найманцями ПВК "Вагнер" пройшли понад 1600 осіб", - додає "Гаюн".

У Барановичах на полігоні "Обуз-Лісновський" найманці ПВК "Вагнер" навчали 78 омб. 6-й омбр.

"Серед іншого, заняття торкалися стрілянини з гранатометів, ПТРК "Конкурс", штурм будівель та коригування вогню за допомогою БПЛА", - йдеться у матеріалі.

Частина &quot;вагнерівців&quot; виїхала з Білорусі. &quot;Гаюн&quot; назвав можливу причину

ПВК "Вагнера" у Білорусі та Росії

Нагадаємо, після смерті Євгена Пригожина частину найманців ПВК "Вагнера" перекинули до Білорусі.

За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК "Вагнера" увійшли до складу Росгвардії.

Наприкінці грудня минулого року стало відомо, що Росія посилила військове угруповання на території союзницької країни. Військові країни за підтримки Москви розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях Білорусі.

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