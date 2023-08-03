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Частина "вагнерівців" розташувалась неподалік від кордону з Литвою, - Науседа

Фото: Гітанас Науседа, президент Литви (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Розташування найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі є важливими фактором ризику для безпеки. Частина з них перебуває поблизу кордону з Литвою, в місті Гродно.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як відзначив Науседа, кількість найманців в Білорусі вже перевищує або ж наближається до 4 тисяч. Частина з них зайняла позиції в Гродненській області, у зв'язку з чим існує ризик провокацій на польських або ж литовських кордонах. Литва, зі свого боку, вже вжила заходи для посилення охорони кордону, а також підготувала й оновила плани прикриття кордону, включаючи підкріплення з боку армії. 

"У нас можуть бути різні погляди на наміри бойовиків "Вагнера" в Білорусі, але абсолютно ясно одне: і для Путіна, і для Лукашенка було б занадто великою спокусою не скористатися присутністю бойовиків "Вагнера" в їх безпосередньому сусідстві для можливих провокацій проти країн НАТО", - заявив Науседа. 

Під час розмови з литовськими ЗМІ, президент Литви відзначив, що кількість найманців в Білорусі, ймовірно, зросте до 10 тисяч. Також він застеріг від зверхнього ставлення до бійців ПВК, оскільки це "серйозна сила, а не якісь недосвідчені хлопці, які не вміють поводитися зі зброєю". 

Науседа зауважив, що Литва повинна мати чіткі алгоритми дії у разі ускладнення ситуації довкола "вагнерівців", включаючи закриття кордону з Білоруссю. Водночас це повинно відбувати в координації з Польщею та Латвією.  Зокрема провокації з боку найманців розглядатимуться як дії з боку Росії. 

ПВК "Вагнера" у Білорусі

Після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку. Українські прикордонники наголошують, що поки бойовики у Білорусі не становить загрози для України, але не виключаються провокації.

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ЛитваБілорусьПольщаВагнерівціРосійська Федерація