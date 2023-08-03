RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Часть "вагнеровцев" расположилась недалеко от границы с Литвой, - Науседа

Фото: Гитанас Науседа, президент Литвы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Расположение наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси является важным фактором риска безопасности. Часть из них находится вблизи границы с Литвой, в Гродно.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как отметил Науседа, количество наемников в Беларуси уже превышает или же приближается к 4 тысячам. Часть из них заняла позиции в Гродненской области, в связи с чем существует риск провокаций на польских или же литовских границах. Литва, со своей стороны, уже приняла меры для усиления охраны границы, а также подготовила и обновила планы прикрытия границы, включая подкрепление со стороны армии. 

"У нас могут быть разные взгляды на намерения боевиков "Вагнера" в Беларуси, но совершенно ясно одно: и для Путина, и для Лукашенко было бы слишком большим соблазном не воспользоваться присутствием боевиков "Вагнера" в их непосредственном соседстве для возможных провокаций против стран НАТО", - заявил Науседа. 

Во время разговора с литовскими СМИ, президент Литвы отметил, что количество наемников в Беларуси, вероятно, возрастет до 10 тысяч. Также он предостерег от пренебрежительного отношения к бойцам ЧВК, поскольку это "серьезная сила, а не какие-то неопытные ребята, которые не умеют обращаться с оружием". 

Науседа отметил, что Литва должна иметь четкие алгоритмы действия в случае осложнения ситуации вокруг "вагнеровцев", включая закрытие границы с Беларусью. В то же время это должно происходить в координации с Польшей и Латвией.  В частности провокации со стороны наемников будут рассматриваться как действия со стороны России.

ППК "Вагнера" в Беларуси

После неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке. Украинские пограничники подчеркивают, что пока боевики в Беларуси не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваБеларусьПольшаВагнеровцыРоссийская Федерация