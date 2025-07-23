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Частина Ужгорода залишилась без води: що сталося та коли відновлять

Фото: водоканал Ужгороду попередив жителів про ремонтні роботи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Ужгороді сьогодні, 23 липня, тимчасово припинили водопостачання з водозабору “Минай” через аварійні ремонтні роботи. Без води зокрема залишились мешканці лівобережної частини міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Водоканал міста Ужгород".

Сьогодні, 23 липня, в Ужгороді проводять ремонтні роботи по заміні аварійної засувки на водогоні діаметром 500 мм на перехресті вулиць Героїв 128-ї бригади (8 Березня) та Сікорського (Можайського).

У зв’язку з цим, орієнтовно з 9:00 ранку і до завершення робіт, призупинено водопостачання з водозабору “Минай”.

Тимчасова відсутність водопостачання охопить всю лівобережну і, частково, правобережну частини міста. Без води також будуть населені пункти Коритнянської сільради, а також район вулиць:

  • Загорська,
  • Закарпатська,
  • Національної Гвардії (Гвардійська),
  • Щедра (Щедріна),
  • І.Франка,
  • Довженка,
  • набережна Незалежності.

"Подачу води буде відновлено одразу ж по виконанні робіт. Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за порозуміння", - зауважили в водоканалі.

Водночас жителів міста та околиць закликали пропустити воду через систему змивних бачків, після відновлення водопостачання, для її швидшого освітлення. Також не рекомендують вживати воду в сирому вигляді до повного її освітлення.

Зауважимо, що днями без води залишились майже 150 тисяч людей в Запоріжжі. РБК-Україна пояснювало, чому так сталось.

Водночас варто зауважити, що сьогодні мешканці Сумської та Полтавської областей лишились без світла. Так, у ніч на 23 липня на Полтавську область обрушились грози й пориви вітру, через які в низці населених пунктів зникло світло.

А пізніше стало відомо, що електропостачання обмежили й в Сумській області. Поте через російські удари.

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Ужгород