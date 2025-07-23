Часть Ужгорода осталась без воды: что произошло и когда восстановят

Сегодня, 23 июля, в Ужгороде проводят ремонтные работы по замене аварийной задвижки на водопроводе диаметром 500 мм на перекрестке улиц Героев 128-й бригады (8 Марта) и Сикорского (Можайского).

В связи с этим, ориентировочно с 9:00 утра и до завершения работ, приостановлено водоснабжение из водозабора "Минай".

Временное отсутствие водоснабжения охватит всю левобережную и, частично, правобережную части города. Без воды также будут населенные пункты Корытнянского сельсовета, а также район улиц:

Загорская,

Закарпатская,

Национальной Гвардии (Гвардейская),

Щедрая (Щедрина),

И.Франко,

Довженко,

набережная Независимости.

"Подача воды будет восстановлена сразу же по выполнении работ. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - отметили в водоканале.

В то же время жителей города и окрестностей призвали пропустить воду через систему смывных бачков, после восстановления водоснабжения, для ее быстрого осветления. Также не рекомендуют употреблять воду в сыром виде до полного ее осветления.