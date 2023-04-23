Частина танків Leopard 2 від Іспанії вже прямують в Україну

Іспанія вже відправила Україні частину танків Leopard 2. Мова йде про шість одиниць цієї техніки.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За її словами, танки залишили портове місто Сантандер разом з 20 важкими транспортними засобами.

"За шість днів, транзитом через іншу країну, вони будуть в Україні", - заявила Роблес.

Раніше глава Міноборони зазначала, що ще чотири танки Leopard 2 відправлять Україні після ремонту. За даними ЗМІ, в Іспанії пройшли навчання 40 членів екіпажу та 15 механіків.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Іспанії заявляв, що його країна найближчими днями передасть Україні обіцяні танки Leopard 2.

Як повідомлялося, Канада доправила в Польщу всі обіцяні Україні танки Leopard 2.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.