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Часть танков Leopard 2 от Испании уже направляются в Украину

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Мадрид, Воскресенье 23 апреля 2023 09:48
Часть танков Leopard 2 от Испании уже направляются в Украину Фото: Испания отправила Украине шесть танков Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Испания уже отправила Украине часть танков Leopard 2. Речь идет о шести единицах этой техники.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По ее словам, танки покинули портовый город Сантандер вместе с 20 тяжелыми транспортными средствами.

"Через шесть дней, транзитом через другую страну они будут в Украине", - заявила Роблес.

Ранее глава Минобороны отмечала, что еще четыре танка Leopard 2 отправят Украину после ремонта. По данным СМИ, в Испании прошли обучение 40 членов экипажа и 15 механиков.

Напомним, накануне глава МИД Испании заявлял, что его страна в ближайшие дни передаст Украине обещанные танки Leopard 2.

Как сообщалось, Канада доставила в Польшу все обещанные Украине танки Leopard 2.

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