Частина Сум завтра залишиться без води: список адрес

Завтра, 3 жовтня, з 3:00 буде зупинена одна з водонасосних станцій у Сумах. Причина - проведення аварійно-ремонтних робіт на водомережі.
Про це заявили в КП "Міськводоканал", повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міськраду.
Зазначається, що без водопостачання залишаться мешканці будинків за такими адресами:
У КП "Міськводоканал" звернули увагу на те, що аварійно-відновлювальні роботи будуть тривати з ночі та протягом всього дня.
"Тож рекомендуємо мешканцям зробити запас води. Водопостачання буде
відновлено після завершення ремонту", - йдеться у повідомленні.
Місто Суми продовжує страждати від російських обстрілів, що суттєво впливає на критичну інфраструктуру, зокрема енергопостачання та водопостачання.
Наслідки останніх ударів включають пошкодження енергетичних об'єктів, що призводить до перебоїв із електропостачанням. В результаті мешканці деяких районів залишались без електрики.
Система водопостачання також страждає через обстріли, оскільки кілька насосних станцій виходили з ладу через відсутність електроенергії. Це призводило до тимчасового відключення води в декількох районах міста, але комунальні служби завжди активно працюють над відновленням роботи водо- та електропостачання.
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