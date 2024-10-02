Часть Сум завтра останется без воды: список адресов

Завтра, 3 октября, с 3:00 будет остановлена одна из водонасосных станций в Сумах. Причина - проведение аварийно-ремонтных работ на водосети.
Об этом заявили в КП "Горводоканал", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумский горсовет.
Отмечается, что без водоснабжения останутся жильцы домов по следующим адресам:
В КП "Горводоканал" обратили внимание, что аварийно-восстановительные работы будут продолжаться с ночи и в течение всего дня.
Поэтому рекомендуем жителям сделать запас воды. Водоснабжение будет
восстановлен после завершения ремонта", - говорится в сообщении.
Город Сумы продолжает страдать от российских обстрелов, что оказывает существенное влияние на критическую инфраструктуру, в частности энергоснабжение и водоснабжение.
Последствия последних ударов включают повреждение энергетических объектов , что приводит к перебоям с электроснабжением. В результате жители некоторых районов оставались без электричества.
Система водоснабжения также страдает из-за обстрелов, поскольку несколько насосных станций выходили из строя из-за отсутствия электроэнергии. Это приводило к временному отключению воды в нескольких районах города, но коммунальные службы всегда активно работают над возобновлением работы водо- и электроснабжения.
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