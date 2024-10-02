Частина Сум завтра залишиться без води: список адрес

Завтра, 3 жовтня, з 3:00 буде зупинена одна з водонасосних станцій у Сумах. Причина - проведення аварійно-ремонтних робіт на водомережі.

Про це заявили в КП "Міськводоканал", повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міськраду.

Зазначається, що без водопостачання залишаться мешканці будинків за такими адресами:

просп. Шевченка,

вул. Реміснича,

вул. Металургів,

вул. Хворостянка,

вул. Британська,

вул. Революції Гідності,

вул. Гетьмана Павла Скоропадського,

вул. Новомістенська,

вул. Троїцька,

вул. Псільська,

вул. Привокзальна,

вул. Бельгійська,

вул. Родини Линтварьових та прилеглі до них вулиці,

урочище Баранівка.

У КП "Міськводоканал" звернули увагу на те, що аварійно-відновлювальні роботи будуть тривати з ночі та протягом всього дня.

"Тож рекомендуємо мешканцям зробити запас води. Водопостачання буде

відновлено після завершення ремонту", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у місті Суми з водо- та енергопостачанням

Місто Суми продовжує страждати від російських обстрілів, що суттєво впливає на критичну інфраструктуру, зокрема енергопостачання та водопостачання.

Наслідки останніх ударів включають пошкодження енергетичних об'єктів, що призводить до перебоїв із електропостачанням. В результаті мешканці деяких районів залишались без електрики.

Система водопостачання також страждає через обстріли, оскільки кілька насосних станцій виходили з ладу через відсутність електроенергії. Це призводило до тимчасового відключення води в декількох районах міста, але комунальні служби завжди активно працюють над відновленням роботи водо- та електропостачання.