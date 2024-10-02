ua en ru
Ср, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть Сум завтра останется без воды: список адресов

Среда 02 октября 2024 16:40
UA EN RU
Часть Сум завтра останется без воды: список адресов Фото: водоснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

Завтра, 3 октября, с 3:00 будет остановлена одна из водонасосных станций в Сумах. Причина - проведение аварийно-ремонтных работ на водосети.

Об этом заявили в КП "Горводоканал", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумский горсовет.

Отмечается, что без водоснабжения останутся жильцы домов по следующим адресам:

  • просп. Шевченко,
  • ул. Ремесленная,
  • ул. Металлургов,
  • ул. Хворостянка,
  • ул. Британская,
  • ул. Революции Достоинства,
  • ул. Гетмана Павла Скоропадского,
  • ул. Новоместенская,
  • ул. Троицкая,
  • ул. Псельская,
  • ул. Привокзальная,
  • ул. Бельгийский,
  • ул. Родины Линтваревых и прилегающие к ним улицы,
  • урочище Барановка.

В КП "Горводоканал" обратили внимание, что аварийно-восстановительные работы будут продолжаться с ночи и в течение всего дня.

Поэтому рекомендуем жителям сделать запас воды. Водоснабжение будет
восстановлен после завершения ремонта", - говорится в сообщении.

Ситуация в городе Сумы с водо- и энергоснабжением

Город Сумы продолжает страдать от российских обстрелов, что оказывает существенное влияние на критическую инфраструктуру, в частности энергоснабжение и водоснабжение.

Последствия последних ударов включают повреждение энергетических объектов , что приводит к перебоям с электроснабжением. В результате жители некоторых районов оставались без электричества.

Система водоснабжения также страдает из-за обстрелов, поскольку несколько насосных станций выходили из строя из-за отсутствия электроэнергии. Это приводило к временному отключению воды в нескольких районах города, но коммунальные службы всегда активно работают над возобновлением работы водо- и электроснабжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Водоснабжение
NEWS
Украина потеряла выгодный плацдарм. Почему ВСУ вышли из Угледара и что может быть дальше
Украина потеряла выгодный плацдарм. Почему ВСУ вышли из Угледара и что может быть дальше
DAILY
Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов