Часть Сум завтра останется без воды: список адресов

Завтра, 3 октября, с 3:00 будет остановлена одна из водонасосных станций в Сумах. Причина - проведение аварийно-ремонтных работ на водосети.

Об этом заявили в КП "Горводоканал", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумский горсовет.

Отмечается, что без водоснабжения останутся жильцы домов по следующим адресам:

просп. Шевченко,

ул. Ремесленная,

ул. Металлургов,

ул. Хворостянка,

ул. Британская,

ул. Революции Достоинства,

ул. Гетмана Павла Скоропадского,

ул. Новоместенская,

ул. Троицкая,

ул. Псельская,

ул. Привокзальная,

ул. Бельгийский,

ул. Родины Линтваревых и прилегающие к ним улицы,

урочище Барановка.

В КП "Горводоканал" обратили внимание, что аварийно-восстановительные работы будут продолжаться с ночи и в течение всего дня.

Поэтому рекомендуем жителям сделать запас воды. Водоснабжение будет

восстановлен после завершения ремонта", - говорится в сообщении.

Ситуация в городе Сумы с водо- и энергоснабжением

Город Сумы продолжает страдать от российских обстрелов, что оказывает существенное влияние на критическую инфраструктуру, в частности энергоснабжение и водоснабжение.

Последствия последних ударов включают повреждение энергетических объектов , что приводит к перебоям с электроснабжением. В результате жители некоторых районов оставались без электричества.

Система водоснабжения также страдает из-за обстрелов, поскольку несколько насосных станций выходили из строя из-за отсутствия электроэнергии. Это приводило к временному отключению воды в нескольких районах города, но коммунальные службы всегда активно работают над возобновлением работы водо- и электроснабжения.