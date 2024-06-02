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Частина Сум залишилася без води: в чому причина

Суми, Неділя 02 червня 2024 20:29
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Частина Сум залишилася без води: в чому причина Фото: в Сумах відключення води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В Сумах знеструмлено один з водозаборів, у зв'язку з чим частина міста лишилась без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міськводоканал Сумської міської ради.

"Станом на 20:00 Пришибський водозабір знеструмлено", - повідомили в Міськводоканалі.

Тимчасово відсутнє водопостачання будинків мікрорайонів Хіммістечка та Басів, а також вулиць:

  • Харківської,
  • Сергія Табали,
  • Холодноярської бригади (СКД),
  • Української Народної Республіки (Катерини Зеленко),
  • Староріченської (Генерала Чеснова),
  • Миру,
  • Богуна,
  • проспекту Свободи та прилеглих до них вулиць.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що через російські удари по енергетичних об'єктах в Україні знову почали застосовувати відключення світла.

Зокрема вчора російська армія обстріляла дві ТЕС та дві ГЕС.

Під удар потрапила найбільша в Україні гідроелектростанція - ДніпроГЕС у Запоріжжі.

До того ж через значний дефіцит в енергомережі в Україні сьогодні запроваджували екстрені відключення світла. У Києві через це зупинялася робота фунікулера.

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