Частина Сум залишилася без води: в чому причина
В Сумах знеструмлено один з водозаборів, у зв'язку з чим частина міста лишилась без водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міськводоканал Сумської міської ради.
"Станом на 20:00 Пришибський водозабір знеструмлено", - повідомили в Міськводоканалі.
Тимчасово відсутнє водопостачання будинків мікрорайонів Хіммістечка та Басів, а також вулиць:
- Харківської,
- Сергія Табали,
- Холодноярської бригади (СКД),
- Української Народної Республіки (Катерини Зеленко),
- Староріченської (Генерала Чеснова),
- Миру,
- Богуна,
- проспекту Свободи та прилеглих до них вулиць.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, що через російські удари по енергетичних об'єктах в Україні знову почали застосовувати відключення світла.
Зокрема вчора російська армія обстріляла дві ТЕС та дві ГЕС.
Під удар потрапила найбільша в Україні гідроелектростанція - ДніпроГЕС у Запоріжжі.
До того ж через значний дефіцит в енергомережі в Україні сьогодні запроваджували екстрені відключення світла. У Києві через це зупинялася робота фунікулера.
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