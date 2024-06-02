Часть Сум осталась без воды: в чем причина
В Сумах обесточен один из водозаборов, в связи с чем часть города осталась без водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Горводоканал Сумского городского совета.
"По состоянию на 20:00 Пришибский водозабор обесточен", - сообщили в Горводоканале.
Временно отсутствует водоснабжение домов микрорайонов Химгородка и Басов, а также улиц:
- Харьковской,
- Сергея Табалы,
- Холодноярской бригады (СГГ),
- Украинской Народной Республики (Екатерины Зеленко),
- Старореченской (Генерала Чеснова),
- Мира,
- Богун,
- проспекта Свободы и прилегающих к ним улиц.
Отключение света в Украине
Напомним, что из-за российских ударов по энергетическим объектам в Украине снова начали применять отключение света.
В частности, вчера российская армия обстреляла две ТЭС и две ГЭС.
Под удар попала крупнейшая в Украине гидроэлектростанция – ДнепроГЭС в Запорожье.
К тому же из-за значительного дефицита в энергосети в Украине сегодня вводили экстренные отключения света. В Киеве из - за этого останавливалась работа фуникулера.
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