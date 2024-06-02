Часть Сум осталась без воды: в чем причина

В Сумах обесточен один из водозаборов, в связи с чем часть города осталась без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Горводоканал Сумского городского совета .

Временно отсутствует водоснабжение домов микрорайонов Химгородка и Басов, а также улиц:

"По состоянию на 20:00 Пришибский водозабор обесточен", - сообщили в Горводоканале.

Отключение света в Украине

Напомним, что из-за российских ударов по энергетическим объектам в Украине снова начали применять отключение света.

В частности, вчера российская армия обстреляла две ТЭС и две ГЭС.

Под удар попала крупнейшая в Украине гидроэлектростанция – ДнепроГЭС в Запорожье.

К тому же из-за значительного дефицита в энергосети в Украине сегодня вводили экстренные отключения света. В Киеве из - за этого останавливалась работа фуникулера.

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