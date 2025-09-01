Частина Сум залишилася без води через обстріл РФ

Атака Росії на Україну 1 вересня

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня Росія здійснила чергову атаку на територію України, залучивши 86 безпілотників. Сили ППО збили 76 ворожих дронів типу "Шахед" і дронів-імітаторів у північних, південних, східних і центральних регіонах країни.

Попри значні зусилля української ППО, зафіксовано влучання 10 ударних безпілотників на шести різних локаціях.

Зокрема, у Київській області внаслідок масованої атаки дронів зафіксовані пошкодження у двох районах. Під ударом ворога опинилось підприємство та склади.