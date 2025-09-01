UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Частина Сум залишилася без води через обстріл РФ

Фото: частина Сум залишилася без води через обстріл РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок російського обстрілу 1 вересня частина жителів міста Суми залишилася без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря.

"Унаслідок ворожої атаки та перебоїв в електропостачанні сьогодні, 1 вересня, з 18:05 знеструмлений один із міських водозаборів", - повідомив Кобзар.

У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання у мешканців мікрорайону просп. Перемоги, с. Піщане, Веретенівки, вул. Тополянської та прилеглих вулиць.

За словами мера, комунальні служби вже працюють над відновленням подачі води. 

Атака Росії на Україну 1 вересня

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня Росія здійснила чергову атаку на територію України, залучивши 86 безпілотників. Сили ППО збили 76 ворожих дронів типу "Шахед" і дронів-імітаторів у північних, південних, східних і центральних регіонах країни.

Попри значні зусилля української ППО, зафіксовано влучання 10 ударних безпілотників на шести різних локаціях.

Зокрема, у Київській області внаслідок масованої атаки дронів зафіксовані пошкодження у двох районах. Під ударом ворога опинилось підприємство та склади.

Читайте РБК-Україна в Google News
СумиВодопостачанняВійна в Україні