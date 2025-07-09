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Частина Сум та області залишилася без світла після атаки РФ: що відомо про ситуацію

Середа 09 липня 2025 19:50
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Частина Сум та області залишилася без світла після атаки РФ: що відомо про ситуацію Ілюстративне фото: частина Сум та області залишилася без світла 9 липня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Сумах, Сумському та Охтирському районах ввечері середи, 9 липня, зафіксовані перебої з електроенергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

За даними "Сумиобленерго", причиною є атака армії РФ на енергетичну інфраструктуру Сумщини. З метою безпеки не розголошуються деталі та наслідки удару, щоб не дати можливості ворогу скоригувати подальші дії.

Наразі енергетики працюють у посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії до кожної оселі.

"Будь ласка, зберігайте інформаційну тишу та не розповсюджуйте в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи", - просять у компанії.

Обстріл Сумщини

Сумщина й надалі залишається однією з найвразливіших прикордонних областей України.

Чергові атаки безпілотників по цивільній інфраструктурі свідчать про цілеспрямоване прагнення Росії залякувати мирне населення та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, що російські війська ввечері 7 липня завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Сумському районі. Внаслідок атаки частина жителів залишилися без світла.

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