Часть Сум и области осталась без света после атаки РФ: что известно о ситуации
В Сумах, Сумском и Ахтырском районах вечером среды, 9 июля, зафиксированы перебои с электроэнергией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".
По данным "Сумыоблэнерго", причиной является атака армии РФ на энергетическую инфраструктуру Сумщины. В целях безопасности не разглашаются детали и последствия удара, чтобы не дать возможности врагу скорректировать дальнейшие действия.
Сейчас энергетики работают в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом.
"Пожалуйста, сохраняйте информационную тишину и не распространяйте в сети фото и видео с последствиями попаданий и любые другие данные, которые могут помочь оккупантам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы", - просят в компании.
Обстрел Сумщины
Сумщина и в дальнейшем остается одной из самых уязвимых приграничных областей Украины.
Очередные атаки беспилотников по гражданской инфраструктуре свидетельствуют о целенаправленном стремлении России запугивать мирное население и дестабилизировать ситуацию в регионе.
Напомним, что российские войска вечером 7 июля нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе. В результате атаки часть жителей остались без света.
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