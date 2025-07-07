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РФ вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумській області: які наслідки

Сумська область, Понеділок 07 липня 2025 19:06
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РФ вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумській області: які наслідки Фото: росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 7 липня завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Сумському районі. Внаслідок атаки частина жителів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова та "Сумиобленерго".

"Армія РФ завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумському районі. Унаслідок атаки частина району залишилася без електропостачання", - повідомив Григоров.

За його словами, наразі тривають відновлювальні роботи.

Як повідомили в "Сумиобленерго", через ворожу атаку частина Сум також залишилася без світла.

"З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога. Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю", - зазначили в компанії.

Енергетики закликають жителів зберігати інформаційну тишу та не розповсюджуйте в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи.

Обстріли енергооб'єктів у Сумській області

Нагадаємо, за словами глави Сумської ОВА Олега Григорова, російська армія цілеспрямовано завдає ударів по енергетичних і газових об'єктах Сумської області.

За його даними, через останні обстріли без світла залишилися понад пів тисячі споживачів.

Однак загалом по області досі знеструмлені майже 20 тисяч споживачів у 147 населених пунктах.

"Частина з них - без населення. Це прикордонні території, звідки евакуйовані всі мешканці. Також маємо нові пошкодження газових об’єктів. За добу - ще 7 абонентів залишилися без газу", - зауважив Григоров.

Загалом по області без газопостачання понад 13 тисяч споживачів.

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Сумська область Війна в Україні Відключеня світла
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