РФ вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумській області: які наслідки

Фото: росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумській області (Getty Images)

Російські війська ввечері 7 липня завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Сумському районі. Внаслідок атаки частина жителів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова та "Сумиобленерго".

"Армія РФ завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумському районі. Унаслідок атаки частина району залишилася без електропостачання", - повідомив Григоров. За його словами, наразі тривають відновлювальні роботи. Як повідомили в "Сумиобленерго", через ворожу атаку частина Сум також залишилася без світла. "З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога. Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю", - зазначили в компанії. Енергетики закликають жителів зберігати інформаційну тишу та не розповсюджуйте в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи.