Частина Сум лишилась без світла: у чому причина

Україна, Середа 12 листопада 2025 12:33
UA EN RU
Частина Сум лишилась без світла: у чому причина Ілюстративне фото: частина Сум лишилась без світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У середу, 12 листопада, у Сумах частина споживачів тимчасово залишилася без електроенергії внаслідок аварійного відключення на одному з енергооб’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

Як повідомляє місцева енергокомпанія, фахівці вже працюють над усуненням несправності та роблять усе можливе для стабілізації ситуації.

Зауважимо, що сьогодні в регіоні діють графіки погодинного відключення світла. Зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Відключення світла в Україні

Росія знову здійснює масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок чергових ударів ситуація в енергосистемі залишається складною, тож по всій країні запроваджено погодинні відключення електроенергії.

Після масштабного обстрілу в ніч на 8 листопада, коли окупанти застосували дрони, а також ракети типу "Кинджал" і "Калібр", обмеження стали ще жорсткішими.

За даними "Центренерго", цей удар став наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення. Унаслідок атак Зміївська та Трипільська ТЕС повністю припинили виробництво електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", 12 листопада в Україні знову діятимуть графіки відключень світла. Вони триватимуть упродовж усієї доби. Для побутових споживачів запроваджуються погодинні відключення в межах 2–4 черг, а для промислових підприємств - обмеження потужності.

