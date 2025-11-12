ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Часть Сум осталась без света: в чем причина

Украина, Среда 12 ноября 2025 12:33
Часть Сум осталась без света: в чем причина Иллюстративное фото: часть Сум осталась без света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В среду, 12 ноября, в Сумах часть потребителей временно осталась без электроэнергии в результате аварийного отключения на одном из энергообъектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

Как сообщает местная энергокомпания, специалисты уже работают над устранением неисправности и делают все возможное для стабилизации ситуации.

Заметим, что сегодня в регионе действуют графики почасового отключения света. В частности свою очередь/очередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Отключение света в Украине

Россия снова осуществляет массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате очередных ударов ситуация в энергосистеме остается сложной, поэтому по всей стране введены почасовые отключения электроэнергии.

После масштабного обстрела в ночь на 8 ноября, когда оккупанты применили дроны, а также ракеты типа "Кинжал" и "Калибр", ограничения стали еще жестче.

По данным "Центрэнерго", этот удар стал самым массированным с начала полномасштабного вторжения. В результате атак Змиевская и Трипольская ТЭС полностью прекратили производство электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", 12 ноября в Украине снова будут действовать графики отключений света. Они будут продолжаться в течение всех суток. Для бытовых потребителей вводятся почасовые отключения в пределах 2-4 очередей, а для промышленных предприятий - ограничение мощности.

