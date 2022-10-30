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Частина стратегії Кремля. В Франції відреагували на звинувачення Росії щодо Британії

Фото: в Франції відреагували на звинувачення Росії щодо Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Франція вважає, що звинувачення Росії Британії нібито в підготовці "фахівцями ВМС" українських військових для здійснення "атаки" БПЛА в Севастопольській бухті, є частиною стратегії Кремля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відзначає МЗС Франції, звинувачення Росії, є безпідставними.

"Ці звинувачення є частиною стратегії Москви "відвернути увагу від її єдиної відповідальності в агресивній війні, яку вона веде проти України", - зазначає МЗС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з заявою Британії, звинувачення Кремля, є лише спробою відвернути увагу від своїх поразок у війні проти України.

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