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Часть стратегии Кремля. Во Франции отреагировали на обвинение России касаемо Британии

Фото: во Франции отреагировали на обвинения России в Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Франция считает, что обвинение России Британии якобы в подготовке "специалистами ВМС" украинских военных для совершения "атаки" БПЛА в Севастопольской бухте, является частью стратегии Кремля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает МИД Франции, обвинения России, безосновательны.

"Эти обвинения являются частью стратегии Москвы "отвлечь внимание от ее единственной ответственности в агрессивной войне, которую она ведет против Украины", - отмечает МИД.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно заявлению Британии, обвинение Кремля является лишь попыткой отвлечь внимание от своих поражений в войне против Украины.

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