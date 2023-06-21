Частина санкцій проти РФ буде чинною протягом кількох років, - МЗС Чехії

"Політика Чехії щодо Росії визначатиметься завданнями, які включають у себе сприяння перемозі України, співпрацю з союзниками, а також сприяння міжнародній ізоляції Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також серед поставлених завдань є мінімізація впливу РФ у Чехії, посилення її обороноздатності та протидія гібридному впливу Росії. Також країна хоче досягти незалежності від поставок у найкоротші строки сировини чи інших товарів з країни-агресора.

"Низка антиросійських санкцій залишиться чинною в найближчі роки. Інші завдання включають в себе підтримку України та інших країн-сусідів ЄС, які зіткнулися з наслідками війни", - повідомив міністр.

Також Ліпавський сказав, що Чехія провела інвентаризацію за відомствами, деякі міжнародні контракти, деякі зобов'язання було розірвано. За його словами, все це прискорила російська агресія проти України, яка також змінила міжнародну обстановку.

Допомога від Чехії

Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять Чехії 8,2 мільйона доларів (близько 178 мільйонів чеських крон) на підтримку українських біженців та організацій, які допомагають їм у цій країні.

Також Україна підписала з Чехією та Словаччиною декларацію про наміри у сфері закупівлі та обслуговування БМП.

До цього повідомлялось, що у Чехії почнуть ремонтувати та модернізувати українські танки Т-64. Після цього їх доставлятимуть на поле бою.