Часть санкций против РФ будет действовать в течение нескольких лет, - МИД Чехии

"Политика Чехии в отношении России будет определяться задачами, которые включают в себя содействие победе Украины, сотрудничество с союзниками, а также содействие международной изоляции России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также среди поставленных задач является минимизация влияния РФ в Чехии, усиление ее обороноспособности и противодействие гибридному влиянию России. Также страна хочет достичь независимости от поставок в кратчайшие сроки сырья или других товаров из страны-агрессора.

"Ряд антироссийских санкций останется в силе в ближайшие годы. Другие задачи включают в себя поддержку Украины и других стран-соседей ЕС, которые столкнулись с последствиями войны", - сообщил министр.

Также Липавский сказал, что Чехия провела инвентаризацию по ведомствам, некоторые международные контракты, некоторые обязательства были расторгнуты. По его словам, все это ускорила российская агрессия против Украины, которая также изменила международную обстановку.

Помощь от Чехии

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты Америки выделят Чехии 8,2 миллиона долларов (около 178 миллионов чешских крон) в поддержку украинских беженцев и помогающих им в этой стране организаций.

Также Украина подписала с Чехией и Словакией декларацию о намерениях в сфере закупки и обслуживания БМП.

Ранее сообщалось, что в Чехии начнут ремонтировать и модернизировать украинские танки Т-64. После этого они будут доставлены на поле боя.