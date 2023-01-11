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Частина російської Бєлгородської області знеструмлена через падіння дрона на ЛЕП

Фото: у Бєлгородській області в РФ дрон пошкодив ЛЕП і спровокував пожежу із знеструмленням (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Бєлгородській області (Російська Федерація) сталося знеструмлення частини регіону через пошкодження високовольтних проводів нібито через падіння беспілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Інцидент стався у середу, 11 січня, пізно ввечері, у селищі Сєверний.

"Щось зачепило високовольтні дроти у Сєверному. Передають, що літальний апарат упав на дроти", - пише "Белгородский осведомитель".

За даними Telegram-каналу "Жесть Белгород", спалах і часткове відключення світла сталося через безпілотник, який зачепив дроти ЛЕП.

"Читачі з селища Сєверний повідомляють про те, що приблизно о 23:15 стався яскравий спалах у небі, після чого відключилося світло. До цього було чутно тривалий гул", - йдеться у публікації.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок події немає.

Згодом жителі Сєверного розповіли, що електропостачання вже відновлено.

Також у мережі опублікували відео та фото з місця пожежі та ймовірного пошкодження ЛЕП дроном.

У російській Бєлгородській області ввечері 11 січня повідомляють про дрон, що впала на ЛЕП, а також пожежу та знеструмлення (фото: t.me/zhest_belgorod)

Нагадаємо, перед цим, 9 січня, під російським Бєлгородом пролунали звуки вибухів, а після в окремих громадах зникла електроенергія.

Додамо, що раніше у російському Бєлгороді вночі 17 грудня 2022 року також пролунали вибухи.

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