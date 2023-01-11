Часть российской Белгородской области обесточена из-за падения дрона на ЛЭП

В Белгородской области (Российская Федерация) произошло обесточивание части региона по причине повреждения высоковольтных проводов якобы из-за падения беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Инцидент произошел в среду, 11 января, поздно вечером, в поселке Северный.
"Что-то задело высоковольтные провода в Северном. Передают что летательный аппарат упал на провода", - пишет "Белгородский осведомитель".
По данным Telegram-канала "Жесть Белгород", вспышка и частичное отключение света произошло из-за беспилотника, которій зацепил провода ЛЭП.
"Читатели из поселка Северный сообщают о том, что примерно в 23:15 произошла яркая вспышка в небе, после чего отключился свет. До этого был слышен продолжительный гул", - говорится в публикации.
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
Позже жители Северного рассказали, что электроснабжение уже восстановлено.
Также в сети опубликовали видео и фото с места пожара и вероятного повреждения ЛЭП дроном.
В российской Белгородской области вечером 11 января сообщают о дроне, упавшем на ЛЭП, а также пожаре и обесточивании (фото: t.me/zhest_belgorod)
Напомним, перед этим, 9 января, под российским Белгородом раздались звуки взрывов, а после отдельных общин исчезла электроэнергия.
Добавим, что ранее в российском Белгороде ночью 17 декабря 2022 года также прогремели взрывы.
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