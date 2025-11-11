UA

Частина Рівного залишилася без світла: що сталося

Ілюстративне фото: частина Рівного залишилася без світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Рівному частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Причиною стала аварійна ситуація, що виникла на одному з об’єктів компанії "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

Наразі фахівці енергетичної компанії працюють над ліквідацією наслідків аварії та відновленням подачі електроенергії. Представники місцевої влади залишаються з ними на постійному зв’язку.

У Рівненській ОВА зазначили, що графіки погодинних відключень у регіоні сьогодні не застосовуються, а перебої з електропостачанням мають тимчасовий характер.

Відключення світла в Україні

Російські війська знову здійснили масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Через значні пошкодження об’єктів енергосистеми по всій країні запроваджено погодинні відключення електроенергії.

Найпотужніший удар ворог завдав у ніч на 8 листопада, застосувавши дрони-камікадзе, а також ракети типу "Кинджал" і "Калібр". Внаслідок атаки "Центренерго" повідомило про наймасованіший обстріл енергетичних об’єктів за весь час повномасштабної війни. У результаті Зміївська та Трипільська ТЕС повністю зупинили генерацію електроенергії.

Як інформує "Укренерго", 12 листопада в Україні знову діятимуть графіки відключень світла. Вони триватимуть упродовж всієї доби.

У більшості регіонів запроваджуються такі обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень для побутових споживачів (від 2 до 4 черг);
  • з 00:00 до 23:59 - обмеження потужності для промислових підприємств.

Детально про те, де і як завтра вимикатимуть світло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

