Частина Рівного залишилася без світла: що сталося

Наразі фахівці енергетичної компанії працюють над ліквідацією наслідків аварії та відновленням подачі електроенергії. Представники місцевої влади залишаються з ними на постійному зв’язку.

У Рівненській ОВА зазначили, що графіки погодинних відключень у регіоні сьогодні не застосовуються, а перебої з електропостачанням мають тимчасовий характер.

Відключення світла в Україні

Російські війська знову здійснили масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Через значні пошкодження об’єктів енергосистеми по всій країні запроваджено погодинні відключення електроенергії.

Найпотужніший удар ворог завдав у ніч на 8 листопада, застосувавши дрони-камікадзе, а також ракети типу "Кинджал" і "Калібр". Внаслідок атаки "Центренерго" повідомило про наймасованіший обстріл енергетичних об’єктів за весь час повномасштабної війни. У результаті Зміївська та Трипільська ТЕС повністю зупинили генерацію електроенергії.

Як інформує "Укренерго", 12 листопада в Україні знову діятимуть графіки відключень світла. Вони триватимуть упродовж всієї доби.

У більшості регіонів запроваджуються такі обмеження: