Як відключатимуть світло 12 листопада: список графіків по регіонах

Україна, Вівторок 11 листопада 2025 21:02
UA EN RU
Як відключатимуть світло 12 листопада: список графіків по регіонах Ілюстративне фото: в Україні вимикатимуть світло 12 листопада (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У зв'язку з дефіцитом в енергосистеми в Україні у середу, 12 листопада, знову запроваджуються графіки відключення світла.

РБК-Україна розповідає, у яких регіонах та як завтра будуть вимикати електропостачання.

"Укренерго"

У понеділок, 12 листопада, через масштабні удари російських військ по енергетичній інфраструктурі в більшості областей України діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Для побутових споживачів з 00:00 до 23:59 будуть застосовуватись погодинні графіки відключень у межах 2–4 черг, а для промислових підприємств - графіки обмеження потужності.

Енергетики попереджають, що протягом доби тривалість і обсяги відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальну інформацію про графіки варто перевіряти на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

Київ

У Києві графіки відключень розбиті за таким принципом - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

У Київській області графіки відключень розбиті за принципом столиці - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом столиці - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.

Одеська область

Сумська область

Завтра, 12 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":

  • з 00:00 до 08:00 - 2 черги
  • з 08:00 до 15:00 - 3,5 черги
  • з 15:00 до 20:00 - 4 черги
  • з 20:00 до 24:00 - 3 черги

На зображенні:

  • Жовті віконця - години, коли є електроенергія.
  • Темні віконця - години без електроенергії

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 12 листопада 2025 року ГПВ з 00:00 по 08:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг,

  • з 08:00 по 15:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг,
  • з 15:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг,
  • з 20:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Житомирська область

Завтра, 11 листопада, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" на Житомирщині будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись на сайті: https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Черкаська область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго" 12 листопада з 00:00 до 24:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

  • Підчерга 1.1 01:00 - 03:00, 05:00 - 07:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00
  • Підчерга 1.2 01:30 - 03:30, 05:30 - 07:30, 09:30 - 12:30, 14:30 - 18:00, 20:00 - 22:00
  • Підчерга 2.1 00:00 - 01:30, 05:30 - 07:30, 10:30 - 13:30, 15:30 - 18:30, 20:30 - 22:30
  • Підчерга 2.2 00:00 - 01:30, 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 21:00 - 23:00
  • Підчерга 3.1 00:00 - 01:00, 07:00 - 09:00, 11:00 - 14:00, 16:30 - 19:30, 21:30 - 23:30
  • Підчерга 3.2 01:30 - 03:30, 07:30 - 09:30, 11:30 - 14:30, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
  • Підчерга 4.1 02:00 - 04:00, 07:30 - 10:00, 12:00 - 15:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
  • Підчерга 4.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:30, 12:30 - 15:30, 17:30 - 20:00, 22:30 - 24:00
  • Підчерга 5.1 03:00 - 05:00, 10:00 - 13:00, 15:00 - 17:30, 19:30 - 21:30
  • Підчерга 5.2 03:30 - 05:30, 08:00 - 11:00, 13:30 - 16:30, 18:30 - 20:30, 23:30 - 24:00
  • Підчерга 6.1 03:30 - 05:30, 08:00 - 11:30, 14:00 - 17:00, 19:00 - 21:00
  • Підчерга 6.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Кіровоградська область

У Кіровоградобленерго повідомили графік погодинних відключень електрики на 12 листопада:

  • Підчерга 1.1: 02-04, 09-12, 14-16, 17-20, 22-24
  • Підчерга 1.2: 02-04, 10-13, 14-16, 17-20, 22-24
  • Підчерга 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Підчерга 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 22-24
  • Підчерга 3.1: 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
  • Підчерга 3.2: 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
  • Підчерга 4.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Підчерга 4.2: 00-02, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
  • Підчерга 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22
  • Підчерга 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 20-22
  • Підчерга 6.1: 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22
  • Підчерга 6.2: 04-06, 08-10, 12-15, 16-19, 20-22

Миколаївська область

При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго.

