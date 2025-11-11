RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Часть Ровно осталась без света: что произошло

Иллюстративное фото: часть Ровно осталась без света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Ривне часть города временно осталась без электроснабжения. Причиной стала аварийная ситуация, возникшая на одном из объектов компании "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.

Сейчас специалисты энергетической компании работают над ликвидацией последствий аварии и восстановлением подачи электроэнергии. Представители местной власти остаются с ними на постоянной связи.

В Ровенской ОВА отметили, что графики почасовых отключений в регионе сегодня не применяются, а перебои с электроснабжением носят временный характер.

Отключение света в Украине

Российские войска снова совершили масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за значительных повреждений объектов энергосистемы по всей стране введены почасовые отключения электроэнергии.

Самый мощный удар враг нанес в ночь на 8 ноября, применив дроны-камикадзе, а также ракеты типа "Кинжал" и "Калибр". В результате атаки "Центрэнерго" сообщило о самом массированном обстреле энергетических объектов за все время полномасштабной войны. В результате Змиевская и Трипольская ТЭС полностью остановили генерацию электроэнергии.

Как информирует "Укрэнерго", 12 ноября в Украине снова будут действовать графики отключений света. Они будут продолжаться в течение всех суток.

В большинстве регионов вводятся следующие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений для бытовых потребителей (от 2 до 4 очередей);
  • с 00:00 до 23:59 - ограничение мощности для промышленных предприятий.

 

Подробно о том, где и как завтра будут выключать свет - читайте в материале РБК-Украина.

