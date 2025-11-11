ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Частина Рівного залишилася без світла: що сталося

Україна, Вівторок 11 листопада 2025 21:43
UA EN RU
Частина Рівного залишилася без світла: що сталося Ілюстративне фото: частина Рівного залишилася без світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Рівному частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Причиною стала аварійна ситуація, що виникла на одному з об’єктів компанії "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

Наразі фахівці енергетичної компанії працюють над ліквідацією наслідків аварії та відновленням подачі електроенергії. Представники місцевої влади залишаються з ними на постійному зв’язку.

У Рівненській ОВА зазначили, що графіки погодинних відключень у регіоні сьогодні не застосовуються, а перебої з електропостачанням мають тимчасовий характер.

Відключення світла в Україні

Російські війська знову здійснили масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Через значні пошкодження об’єктів енергосистеми по всій країні запроваджено погодинні відключення електроенергії.

Найпотужніший удар ворог завдав у ніч на 8 листопада, застосувавши дрони-камікадзе, а також ракети типу "Кинджал" і "Калібр". Внаслідок атаки "Центренерго" повідомило про наймасованіший обстріл енергетичних об’єктів за весь час повномасштабної війни. У результаті Зміївська та Трипільська ТЕС повністю зупинили генерацію електроенергії.

Як інформує "Укренерго", 12 листопада в Україні знову діятимуть графіки відключень світла. Вони триватимуть упродовж всієї доби.

У більшості регіонів запроваджуються такі обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень для побутових споживачів (від 2 до 4 черг);
  • з 00:00 до 23:59 - обмеження потужності для промислових підприємств.

Детально про те, де і як завтра вимикатимуть світло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Рівне Відключеня світла
Новини
Корупція в енергетиці. Незаконно отримані гроші передавали Чернишову, - джерела
Корупція в енергетиці. Незаконно отримані гроші передавали Чернишову, - джерела
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа