Частина Одеси знеструмлена: де сьогодні не буде світла

Відключення світла діють в Одесі у суботу, 14 жовтня. Частина міста знеструмлена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Одеської міської ради.
Сьогодні в Одесі фахівці ДТЕК проводять ремонтні роботи.
Світла до 18:00 не буде на:
До 19:00 будуть знеструмлені:
Також Центральний РЕМ буде проводити роботи в Одесі, тому до 19:00 будуть знеструмлені:
Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".
Так, під час недавньої масованої атаки росіяни пошкодили енергомережі у столиці, Київській, Житомирській та Рівненській областях. Це була перша за пів року атака на енергетику.
Більше про те, як регіони готуються до зими та можливих блекаутів - у матеріалі РБК-Україна.
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