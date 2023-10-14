Часть Одессы обесточена: где сегодня не будет света

Отключения света действует в Одессе в субботу, 14 октября. Часть города обесточена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Одесского городского совета.
Сегодня в Одессе специалисты ДТЭК проводят ремонтные работы.
Света до 18:00 не будет на:
До 19:00 будут обесточены:
Также Центральный РЭС будет проводить работы в Одессе, поэтому к 19:00 будут обесточены:
Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".
Во время недавней массированной атаки россияне повредили энергосети в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Это была первая за полгода атака на энергетику.
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