Часть Одессы обесточена: где сегодня не будет света

Сегодня в Одессе специалисты ДТЭК проводят ремонтные работы.

Света до 18:00 не будет на:

4-й Деревообрабатывающий пер. 1 - 117,

5-й Деревообрабатывающий пер., 2А - 147,

Химическая ул., 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216.

До 19:00 будут обесточены:

Аграрная ул., 1 - 21,

Главная ул., 27А,

Звонкая ул., 28А,

Закарпатская ул., 28А - 209,

Кавказский пер., 1 - 8,

Февральская ул., 35 - 59,

Посевная ул., 1 - 56,

Прокатная ул., 4 – 12А.

Также Центральный РЭС будет проводить работы в Одессе, поэтому к 19:00 будут обесточены:

ул. Базарня 47 - 80,

Канатная ул., 81, 81/1, 81/3, 85,

Екатерининская ул., 54 - 77,

Колонтаевская ул., 34 - 53,

Мариинская ул., 1 - 6,

Пироговская ул., 19,

Сельскохозяйственный пер., 5,

Косвенная ул., 26 - 42,

Ямчитского ул., 3, 3А.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Во время недавней массированной атаки россияне повредили энергосети в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Это была первая за полгода атака на энергетику.

Больше о том, как регионы готовятся к зиме и возможным блэкаутам - в материале РБК-Украина.