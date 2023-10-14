RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Часть Одессы обесточена: где сегодня не будет света

Фото: в Одессе 14 октября отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Отключения света действует в Одессе в субботу, 14 октября. Часть города обесточена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Одесского городского совета.

Сегодня в Одессе специалисты ДТЭК проводят ремонтные работы.

Света до 18:00 не будет на:

  • 4-й Деревообрабатывающий пер. 1 - 117,
  • 5-й Деревообрабатывающий пер., 2А - 147,
  • Химическая ул., 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216.

До 19:00 будут обесточены:

  • Аграрная ул., 1 - 21,
  • Главная ул., 27А,
  • Звонкая ул., 28А,
  • Закарпатская ул., 28А - 209,
  • Кавказский пер., 1 - 8,
  • Февральская ул., 35 - 59,
  • Посевная ул., 1 - 56,
  • Прокатная ул., 4 – 12А.

Также Центральный РЭС будет проводить работы в Одессе, поэтому к 19:00 будут обесточены:

  • ул. Базарня 47 - 80,
  • Канатная ул., 81, 81/1, 81/3, 85,
  • Екатерининская ул., 54 - 77,
  • Колонтаевская ул., 34 - 53,
  • Мариинская ул., 1 - 6,
  • Пироговская ул., 19,
  • Сельскохозяйственный пер., 5,
  • Косвенная ул., 26 - 42,
  • Ямчитского ул., 3, 3А.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Во время недавней массированной атаки россияне повредили энергосети в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Это была первая за полгода атака на энергетику.

Больше о том, как регионы готовятся к зиме и возможным блэкаутам - в материале РБК-Украина.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКОдессавідключеня світлаЭлектроэнергия