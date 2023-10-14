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Частина Одеси знеструмлена: де сьогодні не буде світла

Одеса, Субота 14 жовтня 2023 11:37
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Частина Одеси знеструмлена: де сьогодні не буде світла Фото: в Одесі 14 жовтня відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Відключення світла діють в Одесі у суботу, 14 жовтня. Частина міста знеструмлена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Одеської міської ради.

Сьогодні в Одесі фахівці ДТЕК проводять ремонтні роботи.

Світла до 18:00 не буде на:

  • 4-й Деревообробний пров. 1 - 117,
  • 5-й Деревообробний пров., 2А - 147,
  • Хімічна вул., 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216.

До 19:00 будуть знеструмлені:

  • Аграрна вул., 1 - 21,
  • Головна вул., 27А,
  • Дзвінка вул., 28А,
  • Закарпатська вул., 28А - 209,
  • Кавказьский пров., 1 - 8,
  • Лютнева вул., 35 - 59,
  • Посівна вул., 1 - 56,
  • Прокатна вул., 4 - 12А.

Також Центральний РЕМ буде проводити роботи в Одесі, тому до 19:00 будуть знеструмлені:

  • Базарна вул. 47 - 80,
  • Канатна вул., 81, 81/1, 81/3, 85,
  • Катерининська вул., 54 - 77,
  • Колонтаївська вул., 34 - 53,
  • Маріїнська вул., 1 - 6,
  • Пироговська вул., 19,
  • Сільськогосподарський пров., 5,
  • Скісна вул., 26 - 42,
  • Ямчитського вул., 3, 3А.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Так, під час недавньої масованої атаки росіяни пошкодили енергомережі у столиці, Київській, Житомирській та Рівненській областях. Це була перша за пів року атака на енергетику.

Більше про те, як регіони готуються до зими та можливих блекаутів - у матеріалі РБК-Україна.

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ДТЕК Одеса відключеня світла Електроенергія
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