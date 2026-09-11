Частина Одеси залишилася без світла і води

В Одесі перебої зі світлом і водою

Близько 15.00 сталася аварійна ситуація на електрообладнанні. Тимчасово без світла залишилися жителі частини Приморського району міста Одеси.

А о 18:35 світло зникло у мешканців частково Київського та Хаджибейського району Одеси.

"Можливі перебої в роботі критичної інфраструктури. Ми працюємо, щоб якомога швидше усунути несправність", - написали в ДТЕК.

Пізніше мерія повідомила, що у зв'язку із відсутністю електроенергії тимчасово припинено водопостачання Київського та Хаджибейського районів. У Приморському районі можливе тимчасове зниження тиску води.

Було знеструмлено деякі об'єкти "Інфоксводоканалу" та наявні резервні вводи до них, йдеться у повідомленні.

"Після усунення аварії енергетиками та забезпечення електропостачання буде поступово відновлено подачу води", - заявили в Одеській міській раді.

Раніше РБК-Україна писало, що увечері 8 вересня Миколаїв і Херсон одночасно залишилися без електрики через ворожий обстріл.