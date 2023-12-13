Частина Одеси залишилась без опалення: в мерії назвали причину
Фото: частина Одеи лишилась без опалення (freepik.com)
Сьогодні, 13 грудня, через аварійне відключення тимчасово припинено теплопостачання в частині Одеси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мерію Одеси.
В мерії пояснили, що без опалення сьогодні лишилась значна частина Одеси. Загалом тимчасово припинено теплопостачання за наступними адресами:
- Адміральский проспект 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 16А, 6А;
- вул. Бригадна 62;
- вул. Героїв-Прикордонників 2,4;
- вул. Геранева, 2;
- вул. Докова 12,13,17,19,20,21;
- вул. Луніна, 7А,7Б,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,15А;
- вул. Мачтова 6,8,10,12,14,15,16,18, 22С;
- вул. Новаторів, 5,3,15,17,5А;
- вул. Палубна 5,6,7,8,10;
- провулок Палубний, 1,2,3,4,5;
- вул. Суднобудівна, 5,7,9,11,13,15,17,21;
- вул. Танкерна, 2,11,13,14;
- вул. Трудова, 2,3,4,5,6,8,9,10,12,13 14,16;
- вул. Швигіна, 18А.
"Сьогодні, до кінця дня, планується завершення робіт на аварійних ділянках", - наголосили в адміністрації міста.
Нагадаємо, сьогодні вночі в результаті російського обстрілу в Одесі впали уламки збитих "шахедів".В результаті в місті почалась пожежа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.