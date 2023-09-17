Частина Одеси до вечора буде без світла: які вулиці знеструмлені

В Одесі сьогодні, 17 вересня, енергетики проводять ремонтні роботи. Частина міста до вечора буде без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду в Telegram.

Зазначається, що ДТЕК сьогодні проводить аварійно-відновлювальні робити. Тому до 19:00 залишаться без світла:

провулок Ползунова;

Східчастий провулок;

вулиця Ползунова;

вулиця Армійська;

проспект Гагаріна;

вулиця Затишна;

вулиця Миколи Аркаса;

вулиця Морська;

вулиця Нескучна;

вулиця Отрадна;

вулиця Петра Лещенка;

вулиця Північна

провулок Північний;

вулиця Учнівська;

вулиця Уютна;

провулок Чернівецький;

вулиця Чумацька;

проспект Шевченка.

Також проводиться планове відключення до 22:00 на:

провулку Дунаєвського;

вулиці Кінноармійська;

провулку Одеський;

вулиці Похила;

вулиці Шептицького;

вулиці Штильова;

вулиці Дунаєвського.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак.

В "Укренерго" впевнені, що Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію. Тому енергетики розглядають і найгірші сценарії взимку.

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