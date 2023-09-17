Частина Одеси до вечора буде без світла: які вулиці знеструмлені
В Одесі сьогодні, 17 вересня, енергетики проводять ремонтні роботи. Частина міста до вечора буде без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду в Telegram.
Зазначається, що ДТЕК сьогодні проводить аварійно-відновлювальні робити. Тому до 19:00 залишаться без світла:
- провулок Ползунова;
- Східчастий провулок;
- вулиця Ползунова;
- вулиця Армійська;
- проспект Гагаріна;
- вулиця Затишна;
- вулиця Миколи Аркаса;
- вулиця Морська;
- вулиця Нескучна;
- вулиця Отрадна;
- вулиця Петра Лещенка;
- вулиця Північна
- провулок Північний;
- вулиця Учнівська;
- вулиця Уютна;
- провулок Чернівецький;
- вулиця Чумацька;
- проспект Шевченка.
Також проводиться планове відключення до 22:00 на:
- провулку Дунаєвського;
- вулиці Кінноармійська;
- провулку Одеський;
- вулиці Похила;
- вулиці Шептицького;
- вулиці Штильова;
- вулиці Дунаєвського.
Підготовка до зими
Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак.
В "Укренерго" впевнені, що Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію. Тому енергетики розглядають і найгірші сценарії взимку.
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