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Частина Одеси до вечора буде без світла: які вулиці знеструмлені

Одеса, Неділя 17 вересня 2023 16:27
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Частина Одеси до вечора буде без світла: які вулиці знеструмлені Фото: частина Одеси до вечора буде без світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Одесі сьогодні, 17 вересня, енергетики проводять ремонтні роботи. Частина міста до вечора буде без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду в Telegram.

Зазначається, що ДТЕК сьогодні проводить аварійно-відновлювальні робити. Тому до 19:00 залишаться без світла:

  • провулок Ползунова;
  • Східчастий провулок;
  • вулиця Ползунова;
  • вулиця Армійська;
  • проспект Гагаріна;
  • вулиця Затишна;
  • вулиця Миколи Аркаса;
  • вулиця Морська;
  • вулиця Нескучна;
  • вулиця Отрадна;
  • вулиця Петра Лещенка;
  • вулиця Північна
  • провулок Північний;
  • вулиця Учнівська;
  • вулиця Уютна;
  • провулок Чернівецький;
  • вулиця Чумацька;
  • проспект Шевченка.

Також проводиться планове відключення до 22:00 на:

  • провулку Дунаєвського;
  • вулиці Кінноармійська;
  • провулку Одеський;
  • вулиці Похила;
  • вулиці Шептицького;
  • вулиці Штильова;
  • вулиці Дунаєвського.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак.

В "Укренерго" впевнені, що Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію. Тому енергетики розглядають і найгірші сценарії взимку.

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Одеса відключеня світла Електроенергія ДТЕК
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