Часть Одессы до вечера будет без света: какие улицы обесточены
В Одессе сегодня, 17 сентября, энергетики производят ремонтные работы. Часть города до вечера будет без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет в Telegram.
Отмечается, что ДТЭК сегодня проводит аварийно-восстановительные работы. Поэтому до 19:00 останутся без света:
- переулок Ползунова;
- Ступенчатый переулок;
- улица Ползунова;
- улица Армейская;
- проспект Гагарина;
- улица Затышная;
- улица Николая Аркаса;
- улица Морская;
- улица Нескучная;
- улица Отрадная;
- улица Петра Лещенко;
- улица Северная
- переулок Северный;
- улица Ученическая;
- улица Уютная;
- переулок Черновицкий;
- улица Чумацкая;
- проспект Шевченко.
Также проводятся плановые отключения до 22:00 на:
- переулке Дунаевского;
- улице Конноармейская;
- переулку Одесский;
- улице Наклонная;
- улице Шептицкого;
- улице Штилева;
- улице Дунаевского.
Подготовка к зиме
Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам.
В "Укрэнерго" уверены, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. Поэтому энергетики рассматривают и самые плохие сценарии зимой.
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