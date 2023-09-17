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Часть Одессы до вечера будет без света: какие улицы обесточены

Одесса, Воскресенье 17 сентября 2023 16:27
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Часть Одессы до вечера будет без света: какие улицы обесточены Фото: часть Одессы до вечера будет без света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Одессе сегодня, 17 сентября, энергетики производят ремонтные работы. Часть города до вечера будет без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет в Telegram.

Отмечается, что ДТЭК сегодня проводит аварийно-восстановительные работы. Поэтому до 19:00 останутся без света:

  • переулок Ползунова;
  • Ступенчатый переулок;
  • улица Ползунова;
  • улица Армейская;
  • проспект Гагарина;
  • улица Затышная;
  • улица Николая Аркаса;
  • улица Морская;
  • улица Нескучная;
  • улица Отрадная;
  • улица Петра Лещенко;
  • улица Северная
  • переулок Северный;
  • улица Ученическая;
  • улица Уютная;
  • переулок Черновицкий;
  • улица Чумацкая;
  • проспект Шевченко.

Также проводятся плановые отключения до 22:00 на:

  • переулке Дунаевского;
  • улице Конноармейская;
  • переулку Одесский;
  • улице Наклонная;
  • улице Шептицкого;
  • улице Штилева;
  • улице Дунаевского.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам.

В "Укрэнерго" уверены, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. Поэтому энергетики рассматривают и самые плохие сценарии зимой.

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