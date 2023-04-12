Часть Николаева без воды из-за аварии: когда восстановят

Часть Николаева сегодня, 12 апреля, осталась без водоснабжения. В городе произошла авария на водопроводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевводоканал".

По предварительным данным, воды нет в домах, расположенных по проспекту Героев Украины от улицы Архитектора Старова до улицы Оберегова.

Коммунальщики отмечают, что аварию на водопроводной сети могут ликвидировать до 20:00, после этого в городе полностью восстановят водоснабжение.

Напомним, в Николаевской области сменили продолжительность комендантского часа. Теперь он длится с полуночи до 05:00.

Также отметим, что в ночь на 12 апреля российские оккупанты снова обстреляли Очаков Николаевской области. В результате атаки повреждены дома, автомобили и другая инфраструктура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.