Частина метро в Києві працює в режимі укриття: які станції закриті

Нагадаємо, що у кількох регіонах України, зокрема Києві, сьогодні, 3 липня, ввечері було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили зокрема попереджали киян, що ворожий дрон прямував до Києва з північного сходу.

Ми також повідомляли, що раніше сьогодні, 3 липня, російські окупанти атакували "Шахедом" будівлю територіального центру комплектування у Полтаві. Через удар там почалася пожежа.

При цьому внаслідок "прильоту" виникла пожежа й на території приватного житлового будинку.

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