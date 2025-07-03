Часть метро в Киеве работает в режиме укрытия: какие станции закрыты

В администрации объяснили, что движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Политехнический институт"

В то же время часть станций работают только в режиме укрытия. Среди них:

"Арсенальная",

"Крещатик",

"Театральная",

"Университет",

"Вокзальная",

"Выдубичи",

"Зверинецкая",

"Славутич".

"Напоминаем, что во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками", - отметили в КГГА.

Заметим, что движение на "зеленой" ветке метро также ограничено. Поезда в направлении Левого берега курсируют от станции "Сырец" до станции "Печерская", от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".