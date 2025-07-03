Часть метро в Киеве работает в режиме укрытия: какие станции закрыты

Из-за воздушной тревоги в Киеве движение метро ограничено. Часть "красной" ветки работает только в режиме укрытия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.
В администрации объяснили, что движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Политехнический институт"
В то же время часть станций работают только в режиме укрытия. Среди них:
"Напоминаем, что во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками", - отметили в КГГА.
Заметим, что движение на "зеленой" ветке метро также ограничено. Поезда в направлении Левого берега курсируют от станции "Сырец" до станции "Печерская", от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".
Напомним, что в нескольких регионах Украины, в частности Киеве, сегодня, 3 июля, вечером была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы в частности предупреждали киевлян, что вражеский дрон направлялся в Киев с северо-востока.
Мы также сообщали, что ранее сегодня, 3 июля, российские оккупанты атаковали "Шахедом" здание территориального центра комплектования в Полтаве. Из-за удара там начался пожар.
При этом в результате "прилета" возник пожар и на территории частного жилого дома.
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