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Частина мешканців Одеського району залишиться без світла: названо терміни

Фото: частина мешканців Одеського району залишиться без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Одеському районі області завтра, 19 серпня, вночі відключатимуть світло через ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі у Facebook.

"Цієї ночі - з 00:00 до 07:00 19 серпня - ми виконуватимемо ремонтні роботи на високовольтному устаткуванні. Тимчасово без світла залишиться частина мешканців Одеського району області", - сказано в повідомленні.

У компанії уточнюють, що ремонтні роботи допоможуть підготувати мережі до опалювального сезону та зробити електропостачання надійнішим.

Підготовка енергетики до зими

Нагадаємо, ще 1 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що уряд почав підготовку захисту об'єктів енергетичної інфраструктури до можливих російських обстрілів цієї осені та зими.

За словами голови Кабміну, одним зі способів такого захисту є децентралізація генерації електроенергії.

Також в Україні активно відновлюють об'єкти енергетики, які минулої зими атакували росіяни.

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Одесавимкнення світлаЕлектроенергія