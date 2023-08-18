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Часть жителей Одесского района останется без света: названы сроки

Фото: часть жителей Одесского района останется без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Одесском районе области завтра, 19 августа, ночью будут отключать свет в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети в Facebook.

"Этой ночью - с 00:00 до 07:00 19 августа - мы будем выполнять ремонтные работы на высоковольтном оборудовании. Временно без света останется часть жители Одесского района области", - сказано в сообщении. 

В компании уточняют, что ремонтные работы помогут подготовить сети к отопительному сезону и сделать электроснабжение более надежным. 

Подготовка энергетики к зиме

Напомним, еще 1 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство начало подготовку защиты объектов энергетической инфраструктуры к возможным российским обстрелам этою осенью и зимой. 

По словам главы Кабмина, одним из способов такой защиты является децентрализация генерации электроэнергии. 

Также в Украине активно восстанавливают объекты энергетики, которые прошлой зимой атаковали россияне. 

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