Часть жителей Одесского района останется без света: названы сроки

"Этой ночью - с 00:00 до 07:00 19 августа - мы будем выполнять ремонтные работы на высоковольтном оборудовании. Временно без света останется часть жители Одесского района области", - сказано в сообщении.

В компании уточняют, что ремонтные работы помогут подготовить сети к отопительному сезону и сделать электроснабжение более надежным.

Подготовка энергетики к зиме

Напомним, еще 1 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство начало подготовку защиты объектов энергетической инфраструктуры к возможным российским обстрелам этою осенью и зимой.

По словам главы Кабмина, одним из способов такой защиты является децентрализация генерации электроэнергии.

Также в Украине активно восстанавливают объекты энергетики, которые прошлой зимой атаковали россияне.