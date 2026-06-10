Apple відключає ціле покоління комп'ютерів: хто не отримає macOS 27

Кінець епохи Intel та жорсткі ліміти для Siri

Найважливішою зміною у macOS 27 Golden Gate стало офіційне припинення підтримки комп'ютерів Mac на базі процесорів Intel. Починаючи з чинної версії, система працюватиме виключно на фірмових чипах Apple Silicon.

Проте навіть власники пристроїв на базі фірмових процесорів зіткнулися з обмеженнями. Розробники ввели суворі системні вимоги для нових можливостей ШІ:

Обмеження Siri. Функція персоналізації та кастомізації голосу Siri тепер доступна лише на комп'ютерах із чипом M3 або новішим.

Вимоги до пам'яті. Для роботи ШІ необхідно мати щонайменше 12 ГБ оперативної пам'яті. Через це обмеження нові ШІ-фішки не підтримуватимуть навіть базові моделі, включно з абсолютно новим MacBook Neo.

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Завдяки повній відмові від старого спадкового коду Intel розробники обіцяють суттєвий приріст продуктивності. Навіть базові шестирічні ноутбуки на чипі M1 працюватимуть швидше, а передача файлів через AirDrop і завантаження сторінок у Safari стануть миттєвими.

Крім того, Apple повністю переписала алгоритми Spotlight, виправивши давню проблему з повільним пошуком файлів.

Розумний пошук та повна автоматизація

Apple Intelligence тепер інтегровано безпосередньо у меню Spotlight та у окремий однойменний додаток. Користувачі можуть вести повноцінний діалог з асистентом прямо з пошукового рядка.

Siri навчилася розуміти контекст: алгоритм може знайти фото з конкретних дат, витягнути забутий лінк із повідомлень двотижневої давнини або самостійно написати чернетку листа. Завдяки функції Visual Intelligence ШІ тепер буквально бачить усе, що відбувається на екрані Mac.

Суттєві оновлення отримали й інші фірмові програми:

Safari. Браузер навчився самостійно створювати розширення за допомогою ШІ, автоматично групувати вкладки та моніторити веб-сторінки

Passwords. ШІ зможе самостійно заходити на сайти, де пароль користувача було зкомпрометовано, змінювати його на безпечний та автоматично оновлювати дані у системній базі.

Shortcuts. Процес створення швидких команд повністю автоматизували. Більше не потрібно збирати ланцюжки дій вручну - достатньо текстом описати бажаний результат (наприклад, "встановлюй будильник щовечора залежно від першої події у календарі на завтра").

Image Playground. Інструмент генерування зображень навчився створювати фотореалістичні картинки. Для користувачів діятимуть щоденні ліміти, які можна розширити за допомогою передплати iCloud+.

Окрему увагу приділили інтерфейсу Liquid Glass. Після численних скарг на погану читабельність у попередній версії macOS 26 Tahoe Apple додала спеціальний повзунок для регулювання прозорості та відтінків вікон.

Також розробники уніфікували пропорції програмних вікон і зробили іконки застосунків чіткішими. Додатково Apple презентувала оновлений інструмент Screen Time для підвищення безпеки дітей під час користування комп'ютером.