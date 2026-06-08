iOS 27 перетворює Shortcuts на ШІ-інструмент без налаштувань: деталі з WWDC 2026

Apple суттєво спростила роботу з додатком "Команди" (Shortcuts) в iOS 27. Завдяки інтеграції Apple Intelligence користувачам більше не доведеться вручну налаштовувати складні алгоритми - тепер для створення будь-якої автоматизації достатньо просто написати звичайний текстовий запит.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію WWDC 2026 .

Складні алгоритми простими словами: як ШІ змінює "Команди"

Під час головної презентації топи Apple відверто визнали, що попри всю свою винятковість, процес створення шорткатів досі залишався занадто заплутаним для більшості користувачів.

"Хоча цей процес і надзвичайно потужний, створення таких команд може здаватися складним", - зазначила Селсія Дантас, старша менеджерка з маркетингу продуктів домашнього програмного забезпечення Apple.

Нова версія програми повністю нівелює цю проблему. Замість ручного пошуку потрібних дій усередині додатків користувачу достатньо написати текстовий промпт (опис) того, що саме слід зробити.

Apple Intelligence самостійно проаналізує опис природною мовою, визначить суть завдання та миттєво згенерує всі необхідні технічні кроки.

Робота у реальному житті: від автоматичних SMS до запуску подкастів

На презентації продемонстрували наочний приклад того, як нова технологія полегшить повсякденний побут. Тепер можна просто ввести запит на кшталт: "Надіслати повідомлення партнеру, коли я йду з роботи, та вказати час прибуття".

Штучний інтелект самостійно змонтує складний ланцюжок дій:

Зафіксує момент виходу з геолокації робочого офісу.

Звернеться до збереженої домашньої адреси.

Автоматично запустить Apple Maps для розрахунку точного часу у дорозі з урахуванням заторів.

Сформує та надішле фінальне сповіщення через додаток Messages.

Легке редагування голосом або текстом

Готові сценарії не залишаються статичними - їх можна так само легко змінювати за допомогою звичайного опису. Наприклад, до вже створеної команди "Їду з роботи" можна пізніше просто дописати або продиктувати: "...і після цього увімкни мій улюблений подкаст".

ШІ миттєво інтегрує нову дію в актуальний алгоритм, позбавляючи необхідності переналаштовувати все з нуля.

Оновлена версія програми Shortcuts із глибокою інтеграцією ШІ вийде у світ разом із офіційним релізом операційної системи iOS 27 вже восени.