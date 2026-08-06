Частина Львова залишилась без світла через аварійне відключення

Крім того, 24 липня російські окупанти вдарили по енергооб'єкту у Чернігівській області. Тоді без світла були близько 150 тисяч абонентів Чернігівського району і міста Чернігів.

РБК-Україна також писало, що, за словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, РФ готує новий етап тиску на Україну. Він заявив, що основною ціллю ворога може стати не електроенергія, а водопостачання та каналізація.