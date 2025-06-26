Частина Львова лишилась без води через аварію на водогоні: які вулиці постраждали
У Львові сталася аварія на магістральному водогоні. Через витік води частина міста залишилась без водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівської міської ради.
"На магістральному водогоні у с. Домажир витік на водогоні", - розповіли в міськраді.
Фото: у Львові сталась аварія на водогоні (city-adm.lviv.ua)
За інформацією ЛМКП "Львівводоканал", станом на зараз води немає у мешканців частини:
- Залізничного,
- Шевченківського районів.
В міськраді заявили, що ремонтні бригади підприємства вже працюють над усуненням пошкодження. Роботи планують завершити ближче до ночі, після чого водопостачання відновлять.
Станом на 18:00 год водопостачання призупинено до вулиць:
- Агрусова,
- Бажана,
- Степана Бандери,
- Біберовича,
- Бортнянського,
- Братів Міхновських,
- Брюховицька,
- Бузинова,
- Величковського,
- Вересая,
- Вершницька,
- Марка Вовчка,
- Алмазова,
- Микитки,
- Гушалевича,
- Дорогичинська,
- Дубовицька,
- Єрошенка,
- Залізнична,
- Золота,
- Квітки-Основ’яненка,
- Братів Дужих,
- Коріятовича,
- Левандівська,
- Лугова,
- Лукасевича,
- Лучкая,
- Лушпинського,
- Любачівська,
- Малковицька,
- Маршалківка,
- Матейка,
- Моха,
- Нарбута,
- Нарцисова,
- Нестора Літописця,
- Ожинова,
- Озаркевича,
- Осикова,
- Павлокомська,
- Парова,
- Сембратовичів,
- Пикулицька,
- Порічкова,
- Прилбицька,
- Прихильна,
- Ковалика,
- Резедова,
- Розлога,
- Розсадна,
- Ряснянська,
- Світла,
- Смолича,
- Сорохтея,
- Сотника Панаса,
- Стельмаха,
- Олени Степанівни,
- Стороженка,
- Тростинна,
- Трясила,
- Фещенка-Чопівського,
- Хасевича,
- Холмська,
- Хорватська,
- Чесанівська,
- Чикаленка,
- Шараневича,
- Тараса Шевченка,
- Яновського,
- Ярославська,
- Ясна,
- Бічна Сотника Панаса,
- Річицька,
- частково Городоцька.
Новини Львівської області
Вчора, 25 червня, у Львівській області, неподалік від села Красів, сталась аварія за участі підлітка та патрульного автомобіля.
Як пише ДБР, інцидент стався близько о 18:34 на автодорозі "Київ - Чоп" поблизу зупинки села Красів, Львівської області.
За попередніми даними, службовий автомобіль Renault Duster під керуванням інспектора поліції здійснив наїзд на сімнадцятирічного хлопця.
Крім того, сьогодні в області правоохоронці затримали місцевого, який за 8 тисяч доларів обіцяв ухилянтам "трансфер" до ЄС поза пунктами пропуску.
Затримання відбулося "на гарячому", коли фігурант отримував гроші від клієнта за організацію втечі за кордон.
Водночас зауважимо, що сьогодні, 26 червня, було тимчасово припинено рух на пункті пропуску "Угринів", який розташований у Львівській області.
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